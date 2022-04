Ekspertide sõnul kodu ostmist praegu edasi lükata ei tasu

Kui tõenäoliselt kaaluvad praegu paljud, kas hetkel on ikka õige aeg oma kodu ostmiseks, siis Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane ütles, et koduostmiseks on alati õige aeg. „Ajal, kui ees ootab üleüldine hinnatõus, ei odavne ka kinnisvara. Seega kui koduostu plaan on juba mõtteis mõlkunud, siis tasuks sellega edasi minna. Ehitus- ja toormehinnad praegusel ajal tõusevad ning seetõttu ei ole kodu ostmine odavamaks muutumas,“ selgitas Rebane.

Hoolimata sellest, et ärevad ajad ja tarneraskused on mõnede arenduste valmimise edasi lükanud, pole ekspertide hinnangul kinnisvara- ja ehitussektoris praegu suuri negatiivseid muutusi paistmas. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul võib uusarenduste pakkumine veidi lähiajal kokku tõmmata, kuid üldist ehitusmahtude vähenemist pole ette näha. „Seetõttu usun, et ehitajal lähiajal Eestis töö selles osas otsa ei saa,“ ütles Uusküla.

Ta lisas, et tõenäoliselt mängitakse tarneraskuste tõttu mõningad ehituslepingud ümber ja võibolla ka mõni arendus peatatakse, aga tervikuna järsku langust ei tule. „Kui ei saada enam teraskonstruktsioone, siis hakatakse kasutama puitkonstruktsioone või keskendutakse majade renoveerimistele ja energiatõhusaks muutmisele,“ kirjeldas Uusküla võimalikest tarneraskustest ülesaamist. Küll võib Uusküla sõnul uus kinnisvara kallineda vanast kiiremini, sest uusi arendusi planeeritakse praegu mõnevõrra vähem.

Uusküla lisas, et Tallinnas ja Tartus on keskmise palga ning kinnisvara ruutmeetrihinna vahe suurenenud ja seetõttu on rahalises mõttes kinnisvara kättesaadavus muutunud suurtes linnades inimeste jaoks kehvemaks. „Eriti mõjutab see esimese kinnisvara ostjaid, sh näiteks äsja tööturule sisenenud koolilõpetajaid, kes alles koguvad sissemaksu raha. Kui praegu on olemas nii soov, võimalus kui ka leitud sobiv eluase, siis selle otsuse edasilükkamisel pole mõtet,“ selgitas Luminori peaökonomist.