6 õppetundi, kuidas lastele rahatarakust õpetada

„Kujutlen, et üks põhjus, miks paljud vanemad ei räägi lastega nii ausalt, on see, et lapsed on ju nii siirad, nad võivad saadud teadmist pahaaimamatult edasi rääkida, ja seda pisut kardetakse,” arvab Mari-Liis. Kristjan nõustus ja täiendas, et seetõttu on oluline lapsele ka seletada, milline informatsioon peaks jääma vaid pereringi ning millest võib ka näiteks sõpradega rääkida.

3. Lapsed õpivad mänguliste ülesannete käigus ka esmapilgul keerulisi teemasid.

Kristjan soovitab lapsega mängida eri lauamänge, näiteks „Monopoli”, selle abil on võimalik seletada rahaasjade toimimist ka 5-aastasele. „Monopoli” kaart on nagu aktsia. Kui oled kaardi omanik ja teine mängija astub kaardil tähistatud ruudule, saab kaardi omanik raha. Sarnane on lugu aktsiatega, mis teenivad omanikule raha, kui ettevõttel läheb hästi.

Mari-Liis soovitab vanematele lastele anda ülesande proovida panna kokku pere toidueelarve. Mart toob näiteks, et on õpilastele andnud ülesandeks kujutleda, et nad elavad omaette ning arvutada välja oma kuueelarve. Selle hulka kuulub kinnisvaraportaalist korteri välja valimine ja näiteks vanematelt uurimine, kui suured võiksid olla elektrikulud. „Väga tihti imestatakse, et nii palju raha kulub! See ülesanne noortele meeldib, sest nad ju lähevadki varsti omaette elama ning saavadki ette kujutada, kuidas see võiks välja näha,” sõnab Mart. Lisaks annab ta õpilastele ka ülesande kirjutada üles, millised on nende eesmärgid 3–5 aasta pärast – see annab võimaluse ette mõelda ja realistlikke plaane teha.

4. Lapsel on oluline õppida vastutust võtma.

Riin rõhutab, et vastutuse õppimisel on oluline regulaarne taskuraha saamine, ehkki summad ei pea tingimata olema suured. Tema peres on lastega tehtud kokkulepe, et pool taskurahast läheb püsikorraldusega investeerimiskontole kasvama. „Kuna kaks last on väikese vanusevahega, on ka näha, et nad innustavad teineteist, isegi konkureerivad veidi. Neil on telefonis oma investeerimiskontod näha, nii nad vaikselt neid numbreid piiluvad,” räägib Riin.

Ka Kristjani kogemus näitab, et kui lapsele raha kogumine pole üksnes „emme-issi projekt”, vaid selgelt lapse oma ning talle jälgitav, tekib rohkem omanikutunne ja laps võtab julgemalt vastutust.

Mari-Liis jagab ka nippi, kuidas võib lastele raha säästmise lihtsamaks teha – anda taskuraha, eriti, kui tegu on nooremate lastega, justnimelt sularahas. „Ka meil, täiskasvanutel on sageli raskem sularaha poes ära anda, kaardiga on see palju lihtsam.”

5. Julgusta last unistama – ta ei pruugi olla sellega harjunudki!

Nii Mart, Riin kui ka Kristjan nõustuvad, et lapsed ja noored võiksid julgeda rohkem unistada. „Eks unistamine on keeruline ka!” ütleb Riin. „Olen näinud, et 1.–3. kl õpilastel jookseb selle peale juhe täiesti kinni. Kas vanemad täidavad liiga palju nende soove, et nad oskagi unistada? Tahaksin lapsevanematele panna südamele, et olge küll lastele toeks, aga las and ise täidavad oma unistusi! Näiteks telefoni ost – las laps ise kogub selleks raha, ta väärtustab ka seda telefoni rohkem. Lisaks on tal ka uhke tunne, et ise kogusin selle raha.”

6. Julgusta last olema ettevõtlik – õpilasfirma loomine annab väga hea kogemuse.

„Üliõpilaste ja gümnasistidega kohtudes tunnen – võib-olla kumab siit läbi eestlaslik tagasihoidlikkus? –, et midagi takistab noori unistuste poole püüdlemast. Esimene reaktsioon ei ole sageli see, et kõik on võimalik, vaid pigem nähakse riske,” nendib Kristjan. „Riskide teadvustamine on oluline, aga tasub näha ka võimalusi. Tundub, et võib-olla vahel just nende vanemad kahtlevad, ei julgusta lapsi – see läheb mulle hästi südamesse.”

„Võib-olla peaksime rohkem mõtlema, mis meie, lapsevanemate, hirmud on. Seda tasub küsida iseendalt,” julgustab Mari-Liis ja lisab, et hirmudest tasub püüda üle saada. Kui ka lapsevanem ise on rahaasjades algaja ega pole näiteks eelarvet teinud, tasub proovida seda teha koos lapsega.