Järvamaal asuvad Eesti ühed ilusaimad allikad

Sopa allikas Endla kaitseala lääneosas on 4,8 meetri sügavusega Eesti sügavaim allikas, mis sisaldab aastakümnete ja isegi sajandite vanuseid puutüvesid, mis on lubjarikkas vees hästi säilinud. Kilomeetri kaugusel asub teine ​​kristallselge allikajärv, suurte kividega Oostriku allikajärv.

Märgitud on ka Prandi allikaid ja allikajärve. Prandi allikad koosnevad kahest paese põhjaga veekogust – Prandi Allikajärvest ja Prandi Suurallikast.

Allikajärv on laugete nõlvadega 1,1 m sügavune 1,4 ha suurune järv, mille põhjas on rohkelt allikaid. Kaldad on osaliselt soostunud. Suurallikas on mitme tõusuallikalehtriga 1,5 m sügavune ja 40 m laiune järvik. Allikad kuuluvad looduskaitse alla.

Prandi allikajärvel on parvetamisvõimalus. Järve kõrval asuvad Prandi külaseltsile kuuluvad külamaja ning külaplats koos piknikuplatsi ja lõkkekohaga.

Sõnal "allikas" on väga mitmetähenduslik sisu. See tähendab kohta, kus vesi maapinnale tuleb, kuid see kannab endas ka märksõnu nagu algus, vägi, puhtus, värskus, jahedus, tervis jne. Vanasti usuti, et allikatel on maagiline jõud meid ravida.

Allika puhtus on tugevalt seotud inimtegevusega ja loodushoiuga. Selleks, et allikas oleks puhas ja joogikõlbulik, on vaja toimivat ökosüsteemi. Vesi puhastub haruldaste kooslustega allikasoodes või puutumata loodusmetsades.