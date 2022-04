Seireuuring annab ülevaate viiruseolukorrast 12. aprilliks

Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul oli märtsi alguses toimunud etapi ajal näha, et nakatumise tippaeg on möödas. Ligi 90%-l täisealistest elanikest olid tekkinud ka koroonaviirusevastased antikehad. „Märtsi keskpaigast leevendas valitsus koroonapiiranguid ja nüüd soovime jälgida, kas eelmise etapi käigus nähtud viiruse levimuse langustrend on püsiv,“ ütles Kalda.