Paide tehisjärve äärde tuleb võimalusterohke puhkeala

Võiduidee esitanud MTÜ Rannaspordikeskuse projektijuht Kert Kaasik selgitas, et eesmärk on rajada Paide tehisjärve kallastele võimalikult mitmekülgne puhkeala, kust leiaksid endale meeldiva koha kõik paidelased. Mõeldud on nii tõsistele spordihuvilistele, kalameestele ja talisuplus­fännidele kui ka neile, kes tahavad ennast lihtsalt hästi tunda.