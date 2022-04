Kõik koalitsiooni liikmed tunnevad, et neid on reedetud

Oleme jõudnud vallavalitsuses tõelise meeskonnatööni, kus otsused arutatakse läbi, igal liikmel on oma roll täita ja tõde sünnib aruteludes. Mul on kahju, et siiski on tekkinud selline olukord, kus volikogu esimees ei suuda meid enam kuulata, usaldada ega talu meie pidurdamist seaduslikkuse pärast.

Vallavalitsuse liikmetel on kõigil oma roll. Kaja Sepp on meie tulesäde, kelle arvamus on oluline ja alati arutlemist väärt. Kati Nõlvak on meie faktikontroll, ta sukeldub ja tõuseb alati tervikpildiga koos, et parimatele otsustele kaasa aidata.