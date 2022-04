Nädala edenedes jõuab ilm nii öösel kui päeval plusskraadidesse

Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab lund. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 15, Soome lahe ääres kuni 18 m/s. Külma on 2-8 kraadi, rannikul näitab termomeeter kohati 0 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, Soome lahe ääres kuni 18 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi.