10 ohutusnõuannet autoomanikele tugeva tuule ja vihma- ning lörtsisaju korral

Siiani on Swedbanki liikluskindlustuse ajaloo kõige kahjuderohkeim päev 2020. aasta 23. veebruar, mil Eestit tabas jäävihm. Tol päeval juhtus üle Eesti 350 avariid. Tavapärasest palju rohkem oli kokkupõrkeid, kus sõiduk kaotas juhitavuse ja libises tahtmatult vastassuunda või otsa nii sõitvatele autodele kui ka tänava ääres parkinud sõidukitele, liiklusmärkidele, teepiiretele, aiapostidele ja isegi ehitistele.

Et vältida võimaliku ajaloo kordumist, jagame näpunäiteid, mida jäävihma puhul autoomanikud võiksid kindlasti silmas pidada, et mitte seada ohtu ei ennast ega kaasliiklejaid.

1. Kui Sa ei pea autoga sõitma, siis jää koju!

Tugevate tuulte ja vihma- ning lörtsisajude korral võivad tänavad ja maanteed muutuda korralikuks liuväljakuks. Kui oled proovinud kunagi üle uisuväljaku kõndida, tead, kui raske on libisemist vältida. Sinu autoga on sama lugu, seega, kui Sul on võimalik, ära istu täna rooli taha.

2. Kontrolli, et Sul oleks kehtiv liikluskindlustus ning kasuks tuleb ka kaskokindlustuse olemasolu

Kui autojuhti kaitseb kohustuslik liikluskindlustus, mis kindlustusjuhtumi järgselt katab juhi ravikulud ja kolmandatele isikutele sõidukiga tekitatud kahjud, siis kaskokindlustus on vabatahtlik. Arvestades aga Eesti vahelduvaid ilmastikuolusid ja liiklemise tingimusi, tasub end ootamatuste eest kaitsta ning valida enda kindlustushuvile vastav kaskokindlustus.

3. Kohaltvõtud ja pidurdamised sujuvaks!

Väldi äkilist kohalt äraminekut ning kiiret pidurdamist ꟷ need võivad põhjustada auto libisemist ja võid kaotada sõiduki juhtimise üle kontrolli.

4. Piisav pikivahe vähendab plekimõlkimist

Kui püüad vältida pidurite kasutamist, saad auto aeglustamiseks kasutada mootorit, mis tähendab, et sinu peatumisteekond on palju pikem, kuid turvalisem. Mida suurem on vahemaa sinu ja teiste autode vahel, seda parem.

5. Arvesta, et sul läheb liikluses kauem aega kui tavaliselt.

Et autoga liiklemine oleks tugevate tuulte ja tiheda vihma- ja lörtsisaju korral ohutum nii Sulle kui teistele teelolijatele, peab sõidukiirus olema oludele vastav, seega võtab sihtkohta jõudmine senisest kauem aega.

6. Pea lugu teel sõitvatest soola- ja liivaveokitest

Nad on teedel selleks, et muuta teeolud ohutumaks ning nendest möödumine on ohtlikum kui varuda kannatust ja sõita rahulikult nende selja taga. Loomulikult piisava pikivahega.

7. Sõida korralike talverehvidega

Eestis on talverehvide kasutamine lubatud alates 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, kuid kui esineb talviseid tee-ja ilmastikuolusi, siis on lubatud kasutada talverehve kuni 30. aprillini. Kui enne talve jäi talverehvide ülevaatus tegemata, siis kontrolli nüüd, et talverehvid oleksid piisava mustrisügavusega ning rehvidel poleks märgata defekte.

8. Talverehvid ning nelikveolised sõidukid on tänase ilma korral kindlasti abiks, kuid ära kaota siiski valvsust

Ka ilmastikule vastava varustuse korral võib mõtlematu kiirustamine või möödasõit põhjustada ootamatu õnnetuse.

9. Vaata, et sul oleks autos talvine klaasipuhastusvedelik ning lülita kindlasti ka sisse esiklaasi ja tagaklaasi udusoojendus, et vihm akendel ei külmuks

Jäise vihma korral võib vihm kohe autoklaasil jäätuda, vähendades nähtavust.

10. Kehvemate ilmastikuolude puhul tasub olla hästi ettevalmistatud