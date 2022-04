Külmad talvekuud ja elektrituru olukord kergitasid mulluseid energia- ja tööstussektori CO2 heitkoguseid

Keskkonnaameti kliima- ja välisõhubüroo peaspetsialist Annika Konovalovi sõnul on ELi HKSi käitiste 2021. aasta suuremal heitel mitu põhjust. „ELi HKSis on palju kaugküttekäitisi, kelle heide sõltub otseselt ilmast ning kuna 2021. aastal oli mitmetel kuudel normist madalamaid temperatuure, siis oli ka paljude kaugküttekäitiste heide mõnevõrra suurem,“ selgitas Konovalov.

Lubatud heitkoguse ühiku hind on järk-järgult tõusnud ja jõudnud tasemele, mis üha enam mõjutab ettevõtete majandusotsuseid – kui 2019. aasta keskmine ühiku turuhind oli 24,58 eurot t CO2, 2020. aastal 24,48 eurot, siis 2021. aastal oli see 54,1 eurot t CO2.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõuniku Imre Banyaszi sõnul oli 2021. aasta hinnatõusu põhjuseks eelkõige maagaasi maailmaturuhinna kiire tõus. „Mitmed Euroopa Liidu riigid on näinud ELi HKSi eesmärkide täitmise ühe võimalusena söe-elektrijaamade asendamist gaasijaamadega, kuna maagaasi CO2 eriheide on oluliselt madalam. Kuid kõrge gaasihind enam üleminekut ei toeta, sest söe-elektri tootmise omahind on muutunud madalamaks, mille tõttu pääseb söe-elekter turule esimesena. Süsi on aga CO2 mõttes saastavam, seega on vajadus lubatud heitkoguse ühikute järele suurem. Suurenenud nõudlus on mõju avaldanud ka hinnale,“ lausus Banyasz.