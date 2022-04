RIA otsib uuele pääsuhaldussüsteemile IT-arendajat

Ettevõtluses on igapäevatöö osaks erinevate volituste, rollide ja pääsuõigustega määramine. Ettevõtjatel või ettevõtte töötajatel on vaja e-teenustes esineda hoopis juriidilise isikuna, mitte eraisikuna. Just ülalmainitud õiguste mugavamaks jagamiseks loob RIA uue keskse pääsuhaldussüsteemi.