Madalamad jalgpalliliigad alustavad

Kui Premium liigas Paide linnameeskond ja esiliigas linnameeskond U21 on sel hooajal pidanud juba omajagu mänge ja II liigas on ka linnameeskond III kaks kohtumist olnud, siis III liigas, kus on Järvamaalt enim võistkondi, hakatakse jalgpalli mängima alles nüüd.