Eesti sõjaline abi Ukrainale on märgatavalt mitmekesistunud

„Venemaa sõjategevus Ukraina suunal on massiivne ja Ukraina vajab selle vastu võitlemiseks igakülgset tuge relvastusest meditsiinivahendite ja kaitsevarustuseni. Kaitsevägi on läkitanud oma varudest Ukrainasse nii palju kui on olnud võimalik, et toetada nende relvajõude riigi vabaduse eest võitlemisel,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „On oluline, et lääneriikide tugi Ukrainale jätkuks, kuna saadetud varustus säästab ukrainlaste elusid ja aitab võidelda agressiooni vastu. Me alustasime toetuse saatmist juba enne konflikti eskalatsiooni 24. veerbuaril. Iga ruutmeeter okupeerimata territooriumi, iga säästetud Ukraina kodaniku elu ja iga purustatud agressori tehnikaühik Ukrainas on meile rõõm ja loomulikult ka kasulik “.