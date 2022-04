Uuring püüab välja selgitada, kuidas ühiskond suhtub suurkiskjatesse

Suurkiskjad kui vastuolulised liigid tekitavad inimestes kohati äärmuslikke tundeid. Lisaks viib nende elutegevus nad sageli konflikti inimesega, seetõttu on nende liikide kaitse- ja ohjamistegevuste kavandamisel oluline teada inimeste arvamusi, kes oma eluruumi nendega jagavad.

"Meie jaoks on olulised nii erinevatest vanuserühmadest, elukohtadest kui ka elukutsetelt pärit inimeste vastused ning iga individuaalne arvamus on asjakohane, et saada terviklik ülevaade meie ühiskonna suhtumisest suurkiskjatesse," teatavad korraldajad.