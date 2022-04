Teeolud püsivad talvised

Täna hommikul on teeolud kõikjal Eestis talvised. Maanteed on lõiguti täiesti lumised või lumesegused vaid sõiduradade vahel. Teetemperatuur on miinuspoolel ning teed on jäised! Libedus esineb ka põhimaanteedel. Nähtavus võib lumehoogude ja puhangulise tuule tõttu kohati piiratud olla.