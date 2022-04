Täna algaval talgukevadel on tähelepanu all koduümbruse veekogude ohutus

Juba 15. korda on Teeme Ära egiidi all toimumas Eestimaal igakevadised talgud ning täna algabki ühine talgukevad, mis kulmineerub maikuu esimesel laupäeval, 7. mail üle-eestilise Teeme Ära talgupäevaga. Koostöös Päästeametiga võetakse tänavuse talgupäeva raames tähelepanu alla kodulähedaste veekogude ohutus. Jätkub ka igaühe looduskaitsega seotud talgutööde tegemine. Talgupäevale on väga oodatud kõik eestimaalased ja mõistagi ka meie uued naabrid, kes on sattunud Eestisse Ukraina sõja eest põgenedes. Talguid saab kirja panna talguveebis www.teemeara.ee.