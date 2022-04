Noorlaskurid näitasid kindlat kätt ja tugevat võistlusnärvi

Järvamaa laskespordiklubi eest vedav, kuid praegu Elvas elav ja koos abikaasa Meelisega tegevlaskurina sealsesse laskespordiklubisse kuuluv Kristina Kiisk meenutas, et alles äsja võis omavanuste Eesti meistrivõistlustel leida klubi noorte kohti mitte protokollide esi-, vaid tagumises otsas.

Nüüd on nad end omajagu treeninud ja vaeva näinud ning tulemuste poolelt on asjad vastupidi. «Meil on viimastel võistlustel läinud ikka väga hästi,» sõnas ta.