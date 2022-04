Diskolegendid tulevad kokku suureks peoks

Ettevõtmise korraldaja Taisto Loopere ütles, et hakkas diskolegendide kokkutulekust Rein Liivikule rääkima umbes aasta tagasi, sest Paide ansamblid on Paide Rocki juubelikontserte teinud järjepanu, aga diskorid on varju jäänud ega ole seni millegi samalaadsega hakkama saanud.