Laupäeval saab Paides näha XIII noorte tantsupeo kava esmaesitlust

Paide muusika- ja teatrimaja laval astuvad kunstilise toimkonna juhendamisel üles tantsurühmad Tallinnast, Tartust ja Pärnust. XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman ütleb, et lavastusgrupp on laupäevase esitluskontserdi eel rõõmsalt ootusärev. "Ühelt poolt saab see olema tantsude ja vahetekstide kaudu meile kõigile esimene kohtumine tantsupeo etenduse kui tervikuga. Samas on see ka suurepärane võimalus küsida saali kogunenud juhendajatelt nende mõtteid ja peegeldusi, enne kui rühmad üle Eesti oma proovisaalides tantsusammudele keskenduvad."