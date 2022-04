Otsitakse noori jututajaid, kes muudaksid eakate päevad rõõmsamaks

Jututaja on 15-26 aastane noor, kes veedab hea meelega aega eakaga kas eaka kodus või hooldekodus. Üheskoos räägivad nad juttu, käivad jalutamas, mängivad malet, kuulavad muusikat. Oluline on, et omavahel oleks tore koos aega veeta sundimatus õhkkonnas.