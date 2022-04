Tänavu tähistatakse Eestis esimesed avalikud varjumiskohad

„Oleme elanikkonnakaitses varem teinud ära selle osa, mida eelarve on võimaldanud. Näiteks kriisiinfotelefon 1247, teavituskampaaniad elanikele ja olevalmis.ee lehekülg. Nüüd on valitsus teinud kiirelt vajalikud rahastamisotsused ja pingutame selle nimel, et elanikkonnakaitses seni rahastuseta plaanid lähima aasta-paariga teoks teha. Elanikkonnakaitse on riigikaitse lahutamatu osa ja peame seda püsivalt edasi arendama.“ sõnas siseministeeriumi asekantsler Viola Mur