Maakonna suurpeol astub üles 2300 taidlejat

Laulu- ja tantsupeo meeskonnajuht Eva Linno andis teada, et Järvamaa laulu- ja tantsupeole on kollektiivide sisestatud arvude järgi registreerunud 2300 osalejat, kelle seas on nii lasteaiarühmad, tantsijad, võimlejad, lauljad kui ka rahva- ja puhkpillimängijad. „Mul on eriliselt hea meel, et sellel aastal on rohkearvuliselt esindatud rahvapillimängijad," ütles Linno ja lisas, et neid on kokku lausa 99. "Minu eriline tänu meeskonnajuhina kuulub kõigile, kes on tegutsemas Järvamaa laulu- ja tantsupeo toimumise nimel ja on paariaastase keerulise aja jooksul teinud ära suure töö. Palju on veel ees, et pidu saaks elamuslikult kaunis," sõnas Linno, endal ootusärevus südames.