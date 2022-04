Prokuratuur koondas mullused tegemised aastaraamatusse

Möödunud aasta kuritegevuse statistika näitab, et kuritegude arv langeb, kuid arvutikuritegude arv tõuseb ning moel või teisel satub aina enam inimesi kuriteo ohvriks just virtuaalmaailmas, teatas riigiprokuratuuri pressiesindaja. Ta lisas, et seetõttu keskendubki seekordne prokuratuuri aastaraamat küberkuritegevusele.

"Küberkuritegusid pannakse suuresti toime vahendite abil, mis on peaasjalikult kasutusel igapäevaselt ja seaduslikel eesmärkidel. Seetõttu on viimastel aastatel üha enam kerkinud küsimus, kuidas kiiresti koguda kriitiliselt vajalik hulk tõendeid ning leida seejuures tasakaal õiguskaitseasutuste vajaduse ja eraelu puutumatuse vahel. Aastaraamatu artiklid võiksid anda mõtteainet, kuivõrd on muutunud keskkond, milles kurjategijad meist igaüht ohustada võivad ning kas õiguslikud võimalused ja ressursid nendele ohtudele vastu astuda on ikka ajakohased,“ kirjutab riigi peaprokurör Andres Parmas raamatu eessõnas.