Riigikontroll: keskkonnaeesmärkidega võrreldes vastassuunalise mõjuga majandusmeetmed vajavad paremat kaardistamist

Teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide analüüside põhjal on maailmas enim keskkonnaeesmärkidega vastassuunas töötavaid toetusi rakendatud energeetika-, transpordi- ja põllumajandussektoris. Nendest sektoritest tuleneb ka suurim keskkonnamõju. Riigikontroll osutab, et keskkonna parandamise eesmärkidele vastassuunalise mõjuga toetuste välja­selgitamise ja nendest vabanemise vajadusele, sh fossiilkütuse kasutamise vähendamise vajadusele, on juba aastakümneid tähelepanu juhtinud mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, mh ÜRO, OECD, Rahvusvaheline Energiaagentuur, Euroopa Liit. Välja on töötatud metoodikad selliste toetuste äratundmiseks ja nende mõjude hindamiseks. Näiteks Itaalias, Saksamaal ja Soomes on ka riigi tasemel hinnatud keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevate toetuste mõju ja rahalist suurust. Seesuguste toetuste väljaselgitamiseks ja hindamise eelduseks on, et on kokku lepitud vastutajas ja vajalikes tegevustes.