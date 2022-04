Kiire hinnakasvu tõttu väheneb inimeste ostujõud

Toiduainete hulgas on Eestis olnud eriti järsk puu- ja köögiviljade hinnakasv, mis ulatus 22%ni. Kuna Eesti tarnib puu- ja köögivilju enamasti mujalt, siis võivad imporditavate toiduainete hinnakasvule kaasa aidata pikad tarneahelad. Samas teravilja ja piimasaaduste tootmine on Eestis olnud märksa suurem kui tarbimine. Toidutoorme hinnatõusu ajal saavad Eesti tootjad eksportida piimatooteid kõrgema hinnaga. Kui Venemaa ja Ukraina toodang rahvusvaheliselt turult kaob, jääb hinnatõususurve kestma, mistõttu kasvavad toiduhinnad ilmselt veelgi. Konkurentsi Eesti jaemüügisektoris on suurendanud Lidli kaubandusketi tulek Eesti turule. Naaberriikides pole Lidli turuosa siiski väga suureks kasvanud.