Naabriplika kevadlaat naaseb paariaastase pausi järel

Laada korraldaja Ene Miku ütlust mööda on tänavu maailm laada korraldamiseks taas sobilik. Nagu varem tavaks, kaubeldakse Esnas päev enne emadepäeva ja loodetavasti ei pöördu maailm kuu jooksul uuesti peapeale. «Peaaegu igal aastal on eelmisel õhtul tulnud sahmakas vihma, aga laadapäeval on ilm olnud ilus. Vaid ühel aastal tuli vihma pealelõunal, mis lõpetas laada natuke varem ära,» meenutas ta.