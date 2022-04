Projekt «Kooliside» pakub tütarlastele kindlustunnet

Tartu linna rahastusel jõudis koolidesse 65 000 sidet. Senine tagasiside on olnud eranditult hea: koolid on saatnud projekti korraldajatele fotosid sellest, kuidas hügieenisidemed on tualettidesse paigutatud ning tüdrukud on rõõmustanud selle võimaluse üle, neil on turvatunne ja teadmine, et kui vaja, siis on abi olemas.