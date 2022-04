Ukrainlannadest müüjad said märgi rinda

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et üle Eesti on Selverites tööd leidnud ligi 50 müüjat. "Nende eristamine teistest müüjatest märgi abil oli kohe päevakorral, kuid märkide valmimine võttis aega. Nüüd on need olemas ja kauplustesse laiali ka saadetud," lausus ta.