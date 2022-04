Mälupilte Järva-Jaani vabatahtlike päästjate elust

Komando raudvara, 57 aastat vabatahtlike päästjate ridadesse kuulunud Tuve Kärner ütles, et noorte meestega ta enam väljakutsetele tõttamisel sammu pidada ei suuda. «Ma pole enam nii kiire, aga eks keegi peab ka värava kinni panema ja tuled kustutama. Selleks sobin veel suurepäraselt,» lausub ta. «Kärnerite vabatahtlike päästjate dünastia sai just viienda põlvkonna: pojapoeg Ülari astus komando liikmeks, nii et noori mehi meil jagub. Ennetustööd käin veel tegemas, seegi tore töö, näen, kuidas inimeste mõtted õiges suunas liikuma hakkavad. Tuleb ainult suund anda.»