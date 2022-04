Paide muusika- ja teatrimaja sünnipäeva ürituste sari sai väärika alguse

Mikk ja Mirjam Dede kirjeldavad oma kontserti nii: “Paide on meie kodukant ja Paide muusika- ja teatrimaja lavalauad on ühtlasi olnud me hüppelauaks. Seepärast on paratamatu, et siin esinedes kipuvad mõtted ikka mälestusterajal uitama. Et ennast meile mugavas võtmes väljendada, võtame üheks õhtuks appi oma lemmiklaulud ja parimad muusikud.”