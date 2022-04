Järvamaal saab veel viimaseid päevi talverõõme nautida

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et käesoleval nädalavahetusel töötavad nad veel täistuuridel, üksnes murdmaarajal tuleb arvestada, et sõita saab ainult 1,2-kilomeetrisel ringil, mis on valmistatud kunstlumest.