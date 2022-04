Vabatahtlikud päästjad lõid komando uksed valla

Viimased paar aastat Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando pealik Ivar Kärner selgitas, et tänase sündmusega soovisid nad ühendada mitu olulist verstaposti komando ajaloos. „Tähistame sünnipäeva ja ühtlasi teeme ka lahtiste uste päeva, sest meie komandos sai just valmis juurdeehitus,” avaldas ta. „Saime ju LHV remondilaenu «Kes teeb ära?» toetusprogrammist 20 000 eurot. Vajalik juurdeehitus on valmis, kuid veel käib väljasõidutee rajamine.”