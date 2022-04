Paide linna esindus tutvus Soomes maailma ühe parima jäätmekäitluspraktikaga

Mille poolest on see maailmas esirinnas? Näiteks selle poolest, et 17le omavalitsusele kuuluv ning poolt miljonit elanikku teenindav jäätmeettevõte taaskasutab 99% kogutud jäätmetest – kas materjali või energiana. Kogu piirkonna ringmajandust ja rohepööret koordineerib ja arendab ECO3 - ainulaadne bio- ja ringmajanduse äripiirkond, mis asub Nokia linna ökotööstuspargis.