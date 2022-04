Ta on töötanud pikki aastaid Kildu kooli direktorina, aga ka õpetajana Kirivere koolis. Ta on olnud ametis Paide ja Võhma abilinnapeana ning olnud Suure-Jaani valla haridusnõunik. Hariduselt on Jüri Hansen matemaatika ja füüsika õpetaja, ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi.