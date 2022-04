Sinilille heategevusoksjonil saab teha pakkumisi erinevatele elamustele ja esemetele vehklemiskoolitusest sõjaväelinnaku külastuseni

Heategevuslikku oksjonit on oma esemetega toetamas Õhuseiredivisjon, Jalmar Vabarna, Comedy Estonia, Tiit Pruuli, Tallinna Loomaaed, Aleksei Turovski, Nikolai Novosjolov, Tõnu Tubli, Riigikogu, Tartu linnavalitsus, Neinar Seli, Salvest AS, Estiko-Plastar AS, Gustav Cafe OÜ, 2. jalaväebrigaad, Päästeamet jpt. Oksjoni võitjad saavad muuhulgas võimaluse külastada erinevaid tootmisi, sõjaväelinnakut, päästekomandot ja palju teisi põnevaid kohti, purjetada Tallinna lahel, õppida pille mängima, minna sõpradega matkale jne.