Negavati finalistid on selgunud

KIKi juhataja ja žürii esimehe Andrus Treieri sõnul on sel aastal taas konkursi tase väga tugev ning edasipääsejate valik polnud lihtne. „Noortel on palju ideid, kuidas säästa ressursse ja hoida meie elukeskkonda. Kümne parima meeskonna seast võib muu hulgas leida nii jäätmete liigiti kogumise, tekstiiliringluse, insenertehnilise, keskkonnateadlikkuse kui ka avaliku linnaruumi teema. Lisaks idee sisule sai hindamisel otsustavaks meeskonna motivatsioon ja usk oma ideesse, et selle arendamisel oleks jõudu lõpuni minna,“ sõnab Treier.

Negavati kümme parimat: BAUN soovib vähendada ühekordsete ostukottide kasutust ning luua võimaluse e-poodides toidukaupa kätte saada taaskasutatavates pandikottides.

Drycycle toodab Eesti diivani- ja telgitööstuse ülejääkidest jalgratta sadulakotte ning märgumatuid sadulakatteid.

Heatsync aitab spaakeskustel energiakasutust optimeerida kogudes andmeid sisekliima- ja energiaarvutuste tegemiseks.

IN.LIN arendab konteinerhaljastuse süsteemi, mida saab kogu linna ulatuses kasutada ning selle kaudu linnapilti rohelust juurde tuua.

Mercado toob asukohapõhise telefonirakendusega kokku väiketaluniku ja kliendi võimalikult personaalseks kaubavahetuseks.

ReStailit pakub võimalust rentida stilisti poolt komplekteeritud kasutatud rõivaid, mis vastavat just kliendi suurusele ja maitsele.

SoDy rakenduses pakendit skaneerides saab nõu, kuidas kindlat liiki pakendit sorteerida ning kuhu see viia.

Säre tooteks on lasteriided, mida saab vastavalt kasvule reguleerida ning seetõttu sama rõivast kasutada kogu lapse esimese eluaasta jooksul.

UHA smuuti soovib toota toiteväärtuslikke sügavkülmutatud smuutisegusid, mis on pakendatud keskkonnateadlikult.

VaimuTrash loob ressursside säästmist ja looduskeskkonna hoidmist käsitlevaid õppematerjale ja töötubasid intellektipuudega inimestele. Rohkem ideede kohta leiab Negavati kodulehelt siit.

Žüriisse kuuluvad KIKi juhataja Andrus Treier, Riigikantselei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas, Teaduspargi Tehnopol rohetehnoloogia klastri juht Ragmar Saksing, Põhjamaade Ministrite Nõukogu kestliku arengu nõunik Madis Tilga ja teadliku elustiili nõustaja ning slow.ee looja Helen Puistaja.

Žüriiliige ja Tehnopoli rohetehnoloogia klastri juht Ragmar Saksing peab oluliseks, et meeskonnad oskaksid järgmises etapis panna rõhku oma brändingule. „Kuivõrd keskkonnateemalised ideed on enamasti suunatud kas ühele kindlale sihtrühmale võis siis hoopis laiale avalikkusele, on nüüd kindlasti idee arendamisel võtmesõnaks tõhus turundus, et oma toote ja ideega jõuda kasutajateni ning seda ka testida.“

Finalistid saavad nüüd 1000 eurot oma idee arendamiseks ning järgmiste kuude jooksul läbivad meeskonnad sisuka koolitusprogrammi, kus tutvustakse jätkusuutlikkuse, teenuse- ja tootedisaini ning finantside teemadega. Meeskonnad kohtuvad uuesti žüriiga 2. juunil superfinaalis, kus tuleb oma idee arengut näidata. Konkursi peaauhind on 10 000 eurot, teine koht saab 5000 eurot ja kolmas 3000 eurot oma idee elluviimiseks. Lisaks panevad nii sisulisi kui ka rahalisi auhindu välja konkursi partnerid.

Negavatt on KIKi ja Keskkonnaministeeriumi koostöös sündinud roheideede konkurss, kuhu oodatakse 18-30-aastaste noorte ideetasandil või algusjärgus olevaid ressursse säästvaid ettevõtmisi. Konkursile on üheksa hooaja jooksul laekunud kokku 520 ideed, mida KIK on toetanud ligemale veerand miljoni euroga. Sellel hooajal saabus konkursile 41 ideed.