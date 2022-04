Lasteekraani lihavõttekalender toob kuulajateni uue audioraamatu “Kõhu mäss”

Helena Kochi lasteraamat "Kõhu mäss" räägib tõsistest asjadest humoorikas võtmes ja nii et sellest on rõõmu väikestele ja suurtele kuulajatele. Raamatu peategelaseks on teise klassi poiss Uku, kelle kõht otsustab ühel päeval hakata streikima rämpstoidu vastu, kõrvad väsivad tümpsust ja silmad pidevast arvutiekraani vaatamisest.