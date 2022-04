TTJA kontrollis kohalikke omavalitsusi: 98% hoonetest omavad energiamärgist

„Euroopa Komisjon esitas 2021. aasta lõpus „Fit for 55“ raames strateegia, mille eesmärgiks on 2030. aastaks kõik avalikud ehitised rekonstrueerida vähemalt E energiaklassi hooneteks. TTJA poolt kaardistatud energiaprofiili kohaselt tuleb 2030. aastaks rekonstrueerida 705 kohalike omavalitsuste hoonet, suletud netopinnaga ~485 000 m2. TTJA järelevalveprojekt aitab määrata hetkeseisu ning ehitusmahtusid, mille järgi saab hinnata ka investeerimisvajadust,“ kommenteeris TTJA ehitus- ja raudteeosakonna peaspetsialist Riina Tamm.

Järelevalvemenetlustest selgus, et kokku on kohalike omavalitsuste valduses ~3000 hoonet suletud netopinnaga ~4,4 miljonit m2. Energiamärgise kohustusega ehitisi on 1876, neist 1841 ehk 98% omavad energiamärgist. Ülejäänud 2% planeeritakse rekonstrueerida lähiaastatel. Energiamärgise kohustust ei oma näiteks muinsuskaitse ja miljööväärtuslikus piirkonnas asuvad hooned, neid ehitisi on kohalike omavalitsuste portfellis 8%.