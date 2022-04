Veebruari maksulaekumine tõusis enam kui kümnendiku võrra

Sotsiaalmaksu tasumine kasvas veebruaris 11,1 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Kahe kuuga on eelarvest täidetud 16,1 protsenti. Füüsilise isiku tulumaksu (nii riigieelarve kui kohalike omavalitsuste osa) laekumine kasvas veebruaris ligi 27 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aastaga. Kuigi tulumaksu tagastati suurusjärgus 18 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta veebruaris, kasvatas sel aastal laekumist pensionisüsteemi teisest sambast jaanuaris lahkujatele tehtud väljamaksetelt tasutud tulumaks.

Aktsiiside veebruari tasumine suurenes võrreldes eelmise aastaga 1,9 protsenti ning kahe kuu kokkuvõttes on tasumine eelmise aastaga võrreldes suurenenud 1,0 protsenti. Aasta alguses on alkoholiaktsiisi tasumine kasvanud aktsiisidest enim ning veebruaris kiirenenud pea 14 protsendini. Kiiret kasvu toetab ka eelmise aasta, kui kehtisid erinevad COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud meelelahutus- ja toitlustusasutustele, mille tõttu oli baas madal.

Kütuseaktsiisi tasumine vähenes veebruaris eelmise aastaga võrreldes 8,1 protsenti. Mootorikütuste müük vähenes veebruaris 4,1 protsenti ning seda mõjutas nii bensiini kui diislikütuse müügi langus. Veebruaris mootorikütuste hinnatõus kiirenes, nii et bensiini liiter kallines tanklas eelmise aastaga võrreldes 26,3 protsenti ning diislikütuse liiter 27,1 protsenti.

Veebruaris oli käibemaksu tasumise kasv kahekohaline, kuid aeglustus mõnevõrra tugevnenud võrdlustaseme tõttu. Selle aasta esimese kahe kuu tasumine (453 miljonit eurot) ületab 63 miljoni euroga mullust taset (+16,2 protsenti vs 2021), mis viitab ka COVID-19 järgsele taastumisele.

Tekkinud käibemaksu võlg vähenes eelmise kuuga võrreldes poole miljoni võrra, sealjuures olukorras, kus on alanud Ukraina sõda, mis mõjutab ka meie ettevõtete käekäiku. Käibemaksu võlg ulatus 164 miljoni euroni, mis on 7 protsendi võrra väiksem kui mullu samal ajal. Ühtlasi moodustab see maksude koguvõlast suurima osa ehk 53 protsenti.