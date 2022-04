Eesti liitus kaasaegse nukuteatri veebiplatvormiga

Nüüdseks on algatusega liitunud ka Eesti, Serbia, Prantsusmaa ja Slovakkia. Platvormil on ingliskeelne rahvusvaheline lehekülg, mis koondab kokku olulisemad sündmused, kajastused ja publikatsioonid rahvusvahelisel tasandil. Selle kõrval on igal liikmesriigil ka omakeelne lehekülg, kus leitav sissevaade koduriigi kaasaegse nukuteatri areenil toimuvale.

See on oluline samm nii vaatajatele kui teatritegijatele, et hoida end kursis valdkonna arenguga ning annab kriitikutele ja teatriteadlastele võimaluse rahvusvaheliseks väljundiks. Eesti lehte haldab Eesti Noorsooteater, kuid kaastöid oodatakse kõigilt Eesti visuaalteatri valdkonnas tegutsejatelt. Ettepanekuid avaldamissooviga ootab Eesti Noorsooteatri kirjandustoimetaja Helena Läks meiliaadressil helena.laks@noorsooteater.ee.