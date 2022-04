Nii tegi Paide Linnameeskond üleskutse, et kui leidub jalgpallihuvilisi Ukraina poisse ja tüdrukuid, siis on nad koos Eesti lastega lahkesti trennidesse oodatud.

Paide Linnameeskonna noortetöö juht Margus Luts märkis, et erinevate vanuseastmete trennidesse on juba jõudnud kümmekond last, kuid neist püsivalt käima on jäänud viis või kuus. "Kui huvilisi tuleb rohkem, siis oleme valmis Ukraina lastele isegi eraldi treeningrühma avama," sõnas ta.