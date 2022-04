Ambla ajaloolise vallamaja uks keerati lukku

Märtsi istungil otsustas Järva vallavolikogu ühel häälel muuta vallavalitsuse põhimäärust, mille tulemusel jäid Ambla teeninduspunkti ja ka Peetri teeninduskeskuse asemel tööle teeninduskohad. See tähendab, et Amblas ja Peetris on sisse seatud üks valla ametiasutuse tööruum, kus ametnikud võtavad inimesi vastu eelkirjapanekuga.