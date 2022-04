Lillelaada korraldajad tegutsevad tasa ja targu

Kauplejate kirjapanek algas 1. veebruaril ja eelmisest nädalast on laadaplaan ka kokku pandud. Erilisi muudatusi ega uuendusi seal Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhatuse esimehe Pille Marrandi ütlust mööda pole. Tavapäraselt on suurim ala lille- ja taimemüüjate päralt, ent ruumi jagub veel käsitööga kauplejatele, toitlustajatele ja tööstuskauba pakkujatele. Kokku on Türile oodata ligi 700 kauplejat. «Kultuuriprogramm on samuti koos ja koostöös Järvamaa kutsehariduskeskusega tuleb ka noortalunike võistlus,» ütles Marrandi.