"Kahjuks muutus kahtlaseks Meelis Välimäe, keda diskorina mäletatakse kui Stange Kukk, osalemine, sest päästemasinate sõit Ukrainasse algab neil reede hommikul. Ent me oleme väga uhked, et meie ridades on selline kangelane ja Meelis on valmis liituma meiega kasvõi pühapäeva hommikul kell 04.01, kui nad tagasi jõuavad," teadis Liivik.