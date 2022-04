Paide linna teehooldust hakkab maist tegema mitu erinevat ettevõtet

Linnapea Siret Pihelgase sõnul korraldab linnavalitsus sellest tulenevalt uued hanked, kuid esialgu ainult käesolevaks aastaks. „Kuna ehituse ja teehoolduse hinnad on teinud hüppelise kasvu, ei olnud meil võimalik pikaajalist lepingupartnerit Paide linnasiseste teede hoolduseks leida. Hetkel läksime seda teed, et korraldame hanked ainuüksi selleks aastaks ning erinevatele teenustele võtame eraldi pakkumised. Mustkattega teede remonti hakkab aasta lõpuni teostama Tariston AS, teede puhastuse hange lõpeb 13. aprillil," rääkis Pihelgas.