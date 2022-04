Paide Teatri stuudio Filmiprojekti korraldaja Mariliis Peterson ütles, et jäi terve projektiga väga rahule. "Filmiprojekti käigus valmis kolm lühifilmi ning noored korraldasid ise enda filmidele ka esilinastuse. Projekti võib pidada väga edukaks just selles mõttes, et noored tõid välja, et nad on ka edaspidi filmide tegemisest huvitatud ning juba plaanitakse ühele filmile järge."