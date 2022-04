Suurvesi toob Pärnu jõele suured ohud

Türi-Tori kiirlaskumise korraldaja Märt Maipuu tunnistas nädala alguses, et selleaastased veeolud tunduva olevat ühed parimad, mida senipeetud 11 aerutamismaratoni jooksul on nad kogenud. „Veeseis ei ole kõige kõrgem, mis meil aastate jooksul on olnud, kuid esikolmikus on see kindlasti,” avaldas ta. „See tähendab, et erinevad kivimõlkimised võiksid ära jääda, kuid suurvesi on toonud uued ohud.”