Tõstjad võistlesid Tartus

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin sõnas, et tema treeneritöö ja ka Eesti tõstmise ajaloos on see esmakordne, kus tüdrukuid osaleb võistlusel enam kui poisse. „Meil läks hästi. Tüdrukud võitsid klubide arvestuses esikoha ja poisid teise koha,” avaldas ta. „Kokku osales võistlusel seitse klubi.”