“Meie poodidel on paraku olnud juures selline kõrvalmaik, et müüakse realiseerimistähtaja ligidale jõudnud kaupu ja laojääke. Ehk et peaaegu nagu second händ-kaubandus,” ütles Realiseerimiskeskuse üks omanikke Tõnu Eermann ajalehele Saarte Hääl. “Tegelikult oleme täiesti tavaline esmatarbekaupade müüja. Kuvandi muutmiseks on nüüd välja töötatud uue kontseptsiooniga kaupluseketi idee, mida asume ellu viima Saaremaalt,” sõnas ta.