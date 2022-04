Paides annavad kontserdi Euroopa tuurile “lõksu jäänud” Kiievi Solistid

Sellest ajast saati on orkester justkui kodutuna mööda Euroopat reisinud, esitades oma kodumaa lugu muusika kaudu. Pärast Itaalia tuuri on Kiievi Solistid andnud Euroopa muusikainstitutsioonide eestvõttel ja abiga kontserte Saksamaal, Šveitsis, Rootsis, Norras, Leedus ja Lätis.

Anatoli Vassilkivski, Kiievi Solistide kunstiline juht: „Me mängime rahu nimel. Keeruline on hetkel kõiki emotsioone sõnadesse panna. Meie pered jäid Ukrainasse, kuid oleme nendega iga päev ühenduses. Meie töö on hetkel keeruline, kuid me musitseerime. Muusika aitab, ning hetkel on meie peamine kohus hoida elus Ukraina kultuuri.”