Järvamaa karatekad võistlesid Tallinnas

Karateklubi Täht treener Tarmo Alt ütles, et ainukese Paide tüdrukuna esimest korda võistlev Minna-Mai Kaas saavutas tüdrukute U14 klassis neljanda koha. „Esimese võistluse kohta on see hea tulemus ja väga hea stardipositsioon järgmisteks kordadeks,” hindas Alt.